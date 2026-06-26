6月26日（金）の『ザワつく！金曜日』では、「こだわり目利き選手権」が開催される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！複数の品の中から最も高額なものを見抜くこの企画。最初のテーマは「シンバル」。大阪市にある創業80年の町工場が作るシンバルは、世界中のトップミュージシャンたちに大人気。職人がハンマーによる“叩き”を繰り返すことで“音”を創り上げていく、最高級のシンバルだという。そんな町工場の技術が詰