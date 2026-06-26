26日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1320円安の7万1250円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 76046.89円ボリンジャーバンド3σ 73296.06円ボリンジャーバンド2σ 72366.34円25日日経平均株価現物終値 71250.00円26日夜間取引終値 71202.00円5日移動平均 71080.00円一目均衡表・転換線 70545.23円ボリンジャーバンド1σ