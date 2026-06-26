26日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比21ポイント安の4004.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 4173.81ポイントボリンジャーバンド3σ 4102.68ポイントボリンジャーバンド2σ 4047.25ポイント一目均衡表・転換線 4031.55ポイントボリンジャーバンド1σ 4021.90ポイント5日移動平均 4016.47ポイント25日TOPIX現物終値 40