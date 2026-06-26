26日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比20ポイント安の681ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 895.99ポイントボリンジャーバンド3σ 846.77ポイントボリンジャーバンド2σ 797.54ポイントボリンジャーバンド1σ 792.00ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 763.61ポイント75日移動平均 761.50ポ