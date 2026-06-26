札幌・東警察署は2026年6月25日、札幌市東区本町2条5丁目に住む屋外広告業の男（52）をわいせつ誘拐や不同意性交の疑いで逮捕しました。男は2026年5月10日午後2時20分から午後3時半ごろまでの間、女性（10代後半）を、男の所有する札幌市内の建物に連れ込んでわいせつ目的で誘拐した上、性的暴行を加えた疑いが持たれています。警察によりますと、男と女性は知人関係で、5月6日から10日までの間に、女性にSNSでメッセージを