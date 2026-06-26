北海道・中標津警察署は2026年6月25日、中国籍の男（36）を道交法違反（速度超過）の疑いで現行犯逮捕しました。男は25日午後3時49分ごろ、中標津町の国道で法定速度を30キロ超過する時速90キロで乗用車を運転した疑いがもたれています。男は中国からの観光客で、家族とレンタカーで道内を旅行していたということです。現場付近では、パトカーの車載式速度計測機で交通取り締まりをしていて、警察官が男の速度超過を現