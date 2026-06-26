1次リーグE組サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグE組最終節が25日（日本時間26日）に行われ、ドイツがエクアドルに敗れ、コートジボワールがキュラソーを下した。この結果、A組3位の韓国がさらに追い込まれた。前半2分に先制したドイツだったが、同9分、後半32分にゴールを許し、まさかの逆転負けを喫した。この結果、組3位のエクアドルの勝ち点が4になった。48か国参加の今大会は全12組の各組2位以内に加え、各