デビューから19年経ってもいまだ売れ続けるデリカD:5 三菱デリカD:5は、2025年度の国内販売台数で2万6379台を記録した。これは、それまで最多であったデビュー年である2007年度の販売台数を上まわる過去最高の成績だ。発売からすでに20年目を迎えたデリカD:5は、なぜこれほどまでに売れるのだろうか？その魅力を知るべく、「スターキャンプ2026」に潜入。デリカD:5のオーナー100人にアンケートを実施し、どうしてデリカD:5を選