熊本地方気象台によりますと、熊本県内の以下の市町村に発表されていた「大雨警報」は26日午前7時12分にすべて「大雨注意報」となりました。 [熊本市]警報から注意報・レベル３大雨警報 → レベル２大雨注意報 [宇土市]警報から注意報・レベル３大雨警報 → レベル２大雨注意報 [宇城市]警報から注意報・レベル３大雨警報 → レベル２大雨注意報 [阿蘇市]警報から注意報・レベル３大雨警報 → レベル２大雨注意報 [菊陽町]警