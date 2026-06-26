日本時間26日午前8時キックオフのサッカーワールドカップ日本対スウェーデン戦。日本代表のスターティングメンバーが発表された。チュニジア戦からの変更は3人で、DF冨安健洋に代わり瀬古歩夢が起用された。日本代表のスターティングメンバーは以下の通り。◼︎日本代表スターティングメンバー▼GK1鈴木彩艶（パルマ・カルチョ/イタリア）▼DF20瀬古歩夢（ル・アーヴル/フランス） 4板倉滉（アヤックス/