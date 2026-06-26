元HKT48で女優の田中美久（24）が25日夜、Xを更新。アイドルを絶賛した。田中は、AKB48の伊藤百花が自身のXに、田中と笑顔で撮ったツーショット写真を掲載しているポストを引用。「可愛い可愛い！！いとももちゃん！デビューした時から私ほんっとうに大好きなの」と明かし、「そしていい子すぎた」と強調した。伊藤は24年3月に19期研究生として加入し、25年12月に正規メンバーに昇格。8月発売のAKB48の68枚目シングルで2作連続でセ