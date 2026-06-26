ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２５日（日本時間２６日）、締め切られたオールスター戦（７月１４日フィラデルフィア）のファン投票三塁手部門でレイズのカミネロとともに２位までに入った。上位２選手で争う決戦投票は（１次投票の得票数は持ち越されない）は現地２９日から始まって、７月２日まで行われ、オールスター戦の先発メンバーが発表される。中間結果ではカミネロが１３１万８７９票、岡本が１２８万２８