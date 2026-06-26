イギリス王室は、年次財務報告書である「王室助成金報告書」の中で、初めてチャールズ国王個人の納税額を公表しました。イギリス王室は25日、王室助成金報告書で、チャールズ国王個人の納税額について、2022年9月の即位から2025年4月までであわせておよそ3000万ポンド、日本円でおよそ64億円だったと公表しました。国王個人の納税額が公表されたのは、初めてです。イギリスの法律では、国王は所得税や相続税など特定の税金を免除さ