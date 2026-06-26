◇W杯北中米大会1次リーグF組日本―スウェーデン（2026年6月26日ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の最終第3戦で、日本代表（FIFAランク16位）はスウェーデン（同36位）と対戦する。DAZNの配信で音声が被るトラブルが起こった。試合前の森保一監督のインタビューの際に、実況アナウンサーがスタメン発表する声と被るトラブルが起こった。ネットでは「いきなりトラブってる」「音声トラブル多すぎだろｗ」