キュラソー―コートジボワール後半、チーム2点目のゴールを決めるコートジボワールのペペ（左）＝フィラデルフィア（ロイター＝共同）コートジボワールがペペの2得点で快勝した。前半7分は相手ゴール前でボールを奪ったY・ディオマンデの左折り返しを合わせて先制。後半19分にはサンガレのパスで右から抜け出し、左足で2点目を決めた。その後も長くボールを保持し、最後まで主導権を渡さなかった。キュラソーも最後までゴール