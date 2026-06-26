ウォール・ストリート・ジャーナルは25日、イランの革命防衛隊がホルムズ海峡で、シンガポール船籍の貨物船を攻撃したと伝えました。ウォール・ストリート・ジャーナルによりますと、イランの革命防衛隊は25日、ホルムズ海峡でオマーン沿岸付近を航行していたシンガポール船籍の貨物船「エバー・ラブリー」を攻撃したということです。アメリカの政府高官の話として伝えたもので、船に損傷はあったものの、ケガ人などはいないとして