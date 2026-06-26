駅弁屋 祭 グランスタ東京は、6月22日から7月1日まで時短営業し、7月6日から14日まで休業する。店舗内装と設備の改修工事に伴うもの。6月22日から7月1日までの期間は区画を縮小して営業し、閉店時間を午後10時から午後8時に変更する。7月2日から5日までは通常営業とする。営業再開は7月15日午前5時半から。近隣の「駅弁屋 祭 セレクト 新幹線南乗換口」と「駅弁屋 踊 グランスタ東京」は通常営業する。