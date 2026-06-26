「私たちは人生において、この素晴らしい日を共に迎えられたことに、大きな喜びを感じています。無事に生まれてきてくれてありがとう。また、この道のりを支えてくださったすべての方々に心から感謝申し上げます」(原文は英語・編集部訳)【写真】極秘体制の中で公開されていた真美子さんの“妊娠姿”明確な統一基準はない第二子の誕生について6月20日、インスタグラムで公表した大谷翔平選手。真美子夫人と連名で投稿。さらに25