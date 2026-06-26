人気レースクイーンでモデルの央川かこ（31）が26日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。黒＆黄のボディースーツ・コスチューム姿を披露した。「来週のスーパー耐久菅生はHitotsuyamaRacingは土曜日のみの参戦です日曜日はいません！」とつづり、一ツ山レーニングチームの黒＆黄色のボディースーツコスチューム姿の写真をアップした。央川は、神戸市出身で、“9頭身レースクイーン”とも評されている。公式