メキシコ西部で24日、サッカーワールドカップのメキシコ代表の勝利を祝っていたサポーターの群衆に車が突っ込み、17人が病院に搬送されました。地元当局などによりますと、メキシコ西部にあるカボ・サン・ルーカスで24日夜、サポーターがサッカーワールドカップのメキシコ代表の勝利を祝っていたところ、車が群衆に向かって加速し、突っ込んだということです。逮捕された運転手を含む17人が病院に搬送されていて、このうち、2人が