西武は25日、楽天との試合（楽天モバイル）に0−2で敗戦。先発の武内夏暉は過去4度仙台での登板で勝てておらず、5度目の鬼門の仙台登板も初白星を飾ることはできなかった。25日の日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では、武内をズームアップ。自身4連勝で迎えたこの日武内は8回95球・7安打・5奪三振・2失点と粘りの投球を見せた。解説の齊藤明雄氏は「2点は取られていますが、8回投げましたしバッター何とかして