二刀流が復活した今季のドジャース・大谷翔平（31）。投手としてはここまで13試合に登板し、8勝2敗、防御率1.58（6月25日時点、以下同）。打撃も6月は復調し、4年連続MVPが視野に入る。注目はメジャーの最優秀投手に贈られるサイ・ヤング賞に手が届くかだ。チームメイトで大谷と同じ7勝を挙げている山本由伸（27）もライバルになる。【成績一覧】大谷はサイ・ヤング賞を狙えるのか「過去5年のサイ・ヤング賞投手の成績」「今季