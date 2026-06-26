活発な梅雨前線の影響で、西日本では大雨となっています。さらに、2つの台風が北上中です。引き続き、大雨災害に厳重な警戒が必要です。台風7号は、沖縄本島に最も近づいています。26日夜には奄美大島に接近し、27日は、速度を上げながら、九州の南の海上から関東南岸に進むでしょう。一方、台風8号も速度を上げながら北上し、27日の明け方から昼前にかけて、東海や関東に近づくおそれがあります。台風が接近している沖縄では、線