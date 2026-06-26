＜画像で確認する＞▼台風予想進路図▼日本列島の雨風シミュレーション▼発雷確率▼大雨・土砂災害の警報級の可能性（47都道府県）▼16日間天気（47都道府県） ＜画像で確認する＞台風予想進路図・雨風・発雷・警報級の可能性・16日間天気 台風第7号は、暴風域を伴って南西諸島にかなり接近していて、あす27日には西日本から東日本の太平洋側に接近する見込みです。また、27日は台風第8号が東日本太平洋側にかなり接近する