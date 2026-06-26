気象庁は26日午前6時59分、大阪府のレベル4大雨危険警報について松原市と羽曳野市を追加しました。レベル4大雨危険警報が追加発表されたのは、大阪府の松原市と羽曳野市で、引き続き、レベル4大雨危険警報が出ているのは、大阪市、大東市、藤井寺市、東大阪市です。またこれまでに滋賀県（北部）、京都府（南部）、奈良県（北部）にもレベル4大雨危険警報がでています。危険な場所から避難が必要な気象状況となっています。安全な