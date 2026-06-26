拳銃4丁や大量の実弾を隠し持っていた疑いで、ベトナム人の男が逮捕されました。グエン・レ・トラン・フォン容疑者（51）は2026年2月、群馬・伊勢崎市で車の中にレボルバーなどの拳銃4丁や80発以上の実弾などを所持していた疑いがもたれています。薬物事件の捜査の過程で容疑者の車の中から発見したということです。