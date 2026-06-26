フリーアナウンサー・有働由美子さん（57）が2026年6月21日、自身のインスタグラムを更新。過去のワールドカップのユニフォーム姿を披露した。「さて何年のワールドカップのユニフォームでしょう？」有働さんは、「さて何年のワールドカップのユニフォームでしょう？」といい、青いユニフォーム姿で作業する様子を投稿した。また、ハッシュタグをつけて「#有働タイムズ」「#サッカー」「#ワールドカップ2026」とコメントを添えてい