「同伴者のプレーを見るのは最低限のマナー」そう思っているゴルファーは多いはず。 しかし、メンタルの観点から言うと、実は「他人のショットはじっと見ない方がいい」という事実をご存知でしょうか？ ゴルフ漫画の金字塔『ゴルフは気持ち』第9話「待たされるとき」のエピソードから、目からウロコのメンタル防衛術をご紹介します。 見れば見るほど「不安」がうつる？ スタートホー