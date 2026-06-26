佐賀県唐津市に、海洋プラスチック専門の施設がオープンしました。地球規模の課題となっている海洋プラスチック問題について、体験しながら学ぶことができる世界初の施設です。 佐賀県唐津市に6月7日にオープンしたのは「世界海洋プラスチックプランニングセンター」愛称「PLA PLA」です。◼荒木健太郎記者「施設の中心には、このような地球のモニュメントが置いてあり、海流やゴミの流れが一目で分か