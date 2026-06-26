三重県は２５日、県立子ども心身発達医療センター（津市）で、４０歳代の男性看護師が入院中の児童を引きずって移動させる身体的虐待があったと発表した。県児童相談支援課などによると、看護師は１月９日夜、同センターの廊下で、自由時間中に机の場所取りを巡り興奮状態にあった小学校高学年の男児の右手首をつかみ、あおむけの状態で約１０メートル引きずった。男児は一時、手の関節の痛みを訴えたものの、けがはなかった。