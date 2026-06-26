【ニューヨーク共同】25日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日から横ばいの1ドル＝161円74〜84銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1365〜75ドル、183円94銭〜184円04銭。米経済が底堅いとの見方からドルを買う動きも見られたが、日本政府、日銀による円安阻止の為替介入への警戒感もあり、値動きは限られた。