「北中米Ｗ杯・１次リーグＥ組、ドイツ代表１−２エクアドル代表」（２５日、ニューヨーク）３大会ぶりの優勝を狙うドイツは１次リーグ最終戦でエクアドルに敗れ、通算２勝１敗の勝ち点６、１位で決勝トーナメント進出となった。エクアドルは１勝１敗１分けの勝ち点４に伸ばし、３位で決勝Ｔ進出を決めた。ドイツの引き分け以上でＦ組の日本が最終戦スウェーデン戦を待たず、決勝トーナメント進出が決まる可能性があったが、持