東京・池袋のガールズバーで、無許可営業の疑いで責任者の男を逮捕です。豊島区のガールズバー「RABBITS」の責任者、秋山匠容疑者（21）は24日夜、営業許可を受けていないにも関わらず、女性従業員に男性客の接待をさせていた疑いがもたれています。池袋駅周辺では「客引き」などに関する110番通報が150件を超えています。