気象台は、26日午前6時59分に、レベル４大雨危険警報を松原市、羽曳野市に発表しました。大阪府では、低い土地の浸水や河川の増水に厳重に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■大阪市●レベル４大雨危険警報■堺市●レベル３大雨警報■岸和田市●レベル２大雨注意報■豊中市●レベル３大雨警報■池田市●レベル３大雨警報■吹田市●レベル２大雨注意報■泉大津市●レベル３大雨警報■高槻市●レベル３大雨警報■貝塚市●レ