フリーアナ皆藤愛子（42）が結婚について相次いで語り、ファンらの耳目を集めた。【もっと読む】「news LOG」で和久田麻由子アナの良さが出ない意外な原因…元テレビマンの識者が挽回の方策ズバリ指摘まずは雑誌「STORY」が24日に《皆藤愛子今の結婚観について語る》との見出しで、ネットにアップしたインタビュー記事。皆藤はこう語ったそうだ。「結婚への憧れも、一人の時間を大切にしたい気持ちも、どちらも本音です。だ