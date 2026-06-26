演出家の宮本亞門が26日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜後11：17※関西ローカル）に初登場し、特命局長を務める。【動画】衝撃映像…「なんやこれは!?」にんにくたっぷりの湯船につかる依頼者元気いっぱいに口上を読み上げた宮本は、「あ〜緊張した」と一言。そして、「裏方ですから。これをかんだら、また役者にバカにされる」と笑わせた。実は宮本は「上岡（龍太郎）さんの時から拝見してて。めち