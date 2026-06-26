カブスは25日（日本時間26日）、メッツからデビッド・ピーターソン投手（30）をコール・マティス内野手（22）との1対1のトレードで獲得したことを発表した。同球団公式は「シカゴへようこそ、デビッド!」と左腕の加入を歓迎した。チームは24日（同25日）、敵地ニューヨークでメッツとWヘッダーを行い2連勝。敵地滞在中のトレード成立となった。ピーターソンは、17年MLBドラフト1巡目（全体20位）でメッツから指名され、20年