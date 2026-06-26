■FIFAワールドカップ2026グループF日本−スウェーデン（日本時間26日、ダラススタジアム）【W杯日程＆結果】“4年に1度のサッカーの祭典”開幕へ！39日間全104試合の熱戦スウェーデン代表（FIFAランク38位）との第3戦を迎えるサッカー男子日本代表（同18位）の先発メンバーが発表された。日本は現在グループ2位。このグループステージ（GS）最終戦を首位で突破すれば、モロッコ代表（同7位）と、2位で通過するとブラジル代表