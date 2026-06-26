きょうは、台風7号が接近している沖縄や奄美では大荒れとなりそうです。午前中は沖縄で線状降水帯が発生するおそれがあります。西日本や東日本も、梅雨前線の影響で活発な雨雲のかかる所があるでしょう。これまでの大雨で地盤の緩んでいる所もあります。あすにかけて、土砂災害などに厳重な警戒が必要です。【前線と2つの台風で大雨】台風7号の接近に伴って、沖縄には午前中を中心に台風本体の活発な雨雲がかかるでしょう。午前中