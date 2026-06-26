台風7号は26日午前６時現在、沖縄の久米島の海上を北上していて奄美地方の一部が風速15メートル以上の強風域に入っています。台風7号は、26日午前6時現在、沖縄の久米島の海上を1時間におよそ20キロの速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は985ヘクトパスカル、中心付近の最大瞬間風速は40メートルとなっています。現在、奄美地方の一部が強風域に入っています。奄美地方では26日昼前から夜遅くにかけて暴