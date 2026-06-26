台風7号が接近している奄美市から中継です。（勝又健誠アナウンサー）「奄美市名瀬の港からお伝えします」奄美地方の一部では風速15メートル以上の強風域に入っているところがあります。26日午前5時までに観測されている最大瞬間風速は、与論島で20.1メートル、沖永良部で15.9メートル、奄美市名瀬で14.9メートルです。今後、奄美地方では最大瞬間風速35メートルが予想されています。