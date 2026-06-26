アイドルグループ、Juice＝Juiceが25日、都内で最新EP「MORE！MORE！EP」発売記念ミニライブを行った。「盛れ！ミ・アモーレ」がSNS総再生回数7億回超えの大ヒット中。詰めかけたファンの盛大なコールの中、同曲や広瀬香美プロデュースの新録曲「クラクラ☆クライマックス」など5曲を披露した。海外人気も上昇中で、リーダー段原瑠々（25）は「ワールドツアーもやりたい」。17年のワールドツアーを振り返り「ラテン調の曲はラテン