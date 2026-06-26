GENERATIONS片寄涼太（31）が25日、都内で、プリングルズ「ウルトラマン★ガーリックバター」新商品発表会に出席した。この日はウルトラマンと共演し「童心に返って興奮する」と笑顔。大のワイン好きで「ワインに合う組み合わせを楽しむのがご褒美時間」と明かした。幼少期からサッカーに取り組んだ片寄は新フレーバーを試食し「スポーツ観戦のお供に食べたい。すごく盛り上がっているので、早く明日になれとソワソワしています」