◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦日本―スウェーデン（２５日、ダラス競技場）【ダラス（米テキサス州）２５日＝後藤亮太】日本代表は２５日（日本時間２６日）、１次リーグ第３戦でスウェーデンと戦う。初戦のオランダで左膝を負傷したＭＦ久保建英は、チュニジア戦に続き、メンバーから外れて、２戦連続で欠場が決まった。なお同戦を体調不良で欠場したＦＷ町野修斗はメンバー入り。３戦目は２５人で戦うこと