女優波瑠（35）が25日、都内のアートアクアリウム美術館GINZAで「夏のアートアクアリウム2026−金魚と巡る、日本の夏−」開催記念イベントに登壇した。9月末までの特別企画で「金魚屏風の間」など3エリアが初披露される。波瑠は涼しげな浴衣姿で登場。17日に誕生日を迎えたばかりで、金魚柄のケーキを贈られると笑顔を見せた。「おいっ子とめいっ子の幼稚園の行事の盆踊りを見に行くのが私の推し活。キュンキュンします」と最近の