指定薬物の「エトミデート」、いわゆる“ゾンビたばこ”を使用したとして医薬品医療機器法違反の罪に問われ、拘禁刑1年、執行猶予3年の有罪判決が言い渡された元広島カープ選手の羽月隆太郎（26）。【写真】すっかり“憑き物”がとれた、祖母や祖父と「健やか生活」送る羽月の近影現在は宮崎県内の祖父母宅に身を寄せて、5月下旬からTikTokでライブ配信を開始。視聴者の質問に答えるなど“インフルエンサー”として、反省の日