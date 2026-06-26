自民党の麻生副総裁、国民民主党の玉木代表など両党の幹部が25日夜、会合を行いました。会合は東京都内のホテルで開かれ、関係者によりますと、自民は、麻生氏、鈴木幹事長、萩生田幹事長代行ら、国民からは、玉木氏、榛葉幹事長、古川代表代行らが参加しました。自民は、連立を組む日本維新の会と衆議院の定数削減や副首都構想を巡り温度差があるとされ、国民との幹部会合は維新をけん制する狙いもあるとみられます。関係者により