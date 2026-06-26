◇プロ野球パ・リーグ 楽天2-0西武(25日、楽天モバイルパーク)西武に3連勝した楽天の吉井理人監督が試合後、好投の前田健太投手をたたえました。今季7度目登板となった前田健太投手は7回をわずか3安打に抑え無四球無失点の好投。NPB復帰後初勝利を挙げました。吉井監督は「気合入ってましたね。さすがのピッチングだったと思います」とベテランをたたえました。復帰後最多となる114球を投げたことについて「100球前後と思ってたん