青森県で最大震度6強を観測した地震の影響で、県内各地で被害が確認されています。25日午前7時半ごろ、青森県で最大震度6強を観測した地震では、青森県、岩手県で合わせて11人がけがをしています。八戸市内では住宅やビルなどに被害がみられたほか、フットサル場では地震の影響で施設の壁がはがれ、むき出しになったり、一部の天井が崩れ落ちたりしていて、施設は臨時休業を余儀なくされました。株式会社ヴァンラーレ八戸 広報担当