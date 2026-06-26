三重県は25日、障害がある子どもたちが入院する県立病院で看護師による虐待行為があったと明らかにしました。三重県によりますと、県立子ども心身発達医療センターに勤務する40代の男性看護師は今年1月、廊下に仰向けになっていた入院中の小学校高学年の男子児童の手首を掴み10mほど引きずったということです。興奮状態にあった男子児童を居室に戻そうとしたということで、男性看護師は県の聞き取りに対して、「他の児